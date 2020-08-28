شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال أنجلينا جولى وأبنائها إلى لندن هربا من براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تباطأت إجراءات طلاق براد بيت وأنجلينا جولى، ذكرت مجلة Woman's Day أن جولى تخطط لأخذ أبنائها من براد بيت والهروب إلى لندن، لكن حسب موقع Gossip Cop هناك أسباب قانونية تجعل هذه القصة مستحيلة.

وتشير المجلة إلى أن أنجلينا جولى تتطلع إلى الإقامة فى لندن، وأنها تريد نقل أطفالها الستة إلى هناك، وأكد مصدر المجلة أنها تريد الابتعاد عن براد بيت 11 ساعة من السفر.

ويبدو أن النقطة الرئيسية من هذا التقرير هى كشف الخلاف بين أنجلينا وبراد، حيث تقول المجلة إن جولى "منعت أطفالها" من رؤية "أبناء عمومتهم من جانب عائلة براد، لكن لا يوجد دليل على حدوث خاصة فى ظهور الحظر الصحى، كما أن جولى وبيت يشتركان فى الوصاية على أطفالهم، لذا فإن فكرة أن جولى تحجب أبنائها عن عائلة براد أمر مستحيل قانونيًا.

وعلى جانب آخر فى مقابلة مع Harper's Bazaar فى ديسمبر الماضى، ناقشت جولى إمكانية الانتقال من الولايات المتحدة وقالت: "أحب العيش فى الخارج وسأفعل ذلك بمجرد أن يبلغ أطفالى 18 عامًا" نظرًا لأن توأميها الأصغر يبلغان من العمر 12 عامًا، فإن هذه الخطوة لن تحدث قبل عدد من السنوات، وهذا ما يثبت أن هذا التقرير مزيف.