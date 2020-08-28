شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: صوت خطبة الجمعة بعد 5 أشهر صمت حاجة تفرح جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته الكبيرة بعودة صلاة الجمعة فى المساجد مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب غلق المساجد لمنع تفشى انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، مؤكدا أن صوت الخطبة والصلاة "حاجة تفرح".

وقال العوضى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "صوت خطبة الجمعة بعد 5 أشهر صمت حاجة تفرح جدا، الحمد لله، جمعة مباركه عليكم يا رب".



العوضى

وكانت وزارة الأوقاف، شددت مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 أسبوعا، على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

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من ناحية أخرى، يشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذى يعرض حاليا على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.