شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة ليام باين ومايا هنرى بخاتم قيمته 3 ملايين جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "ديلى ميل" عن خطبة المغنى ليام باين وحبيبته مايا هنرى، وذلك بعد عامين من المواعدة، ورصد الموقع ليام مع خطيبته عارضة الأزياء مايا المولودة فى تكساس، والبالغة من العمر 20 عامًا، فى حى نوفيكوف الراقى فى لندن.

ليام عضو فريق One Direction وسبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.

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وكان مالك الذي فضل عدم الرجوع للفريق فاز بلقب أوسم وأجمل رجل فى العالم لعام 2019 في قائمة TC Candler الشهيرة لأجمل 100 وجه في العالم، والتى ضمت الفنان التونسى "ظافر عابدين"، والفنان الفلسطينى محمد عساف.

وحقق زين مالك مؤخرًا نجاحا كبيرا بأغنيته " A Whole New World " وهي الأغنية الرسمية لـ فيلم Aladdin ، وشارك زين مالك الأغنية المغنية الأمريكية Zhavia Ward ، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتم طرحها على موقع "يوتيوب" لأكثر من 104 ملايين مرة خلال شهرين فقط.