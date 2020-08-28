شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب فى صورة تنشر لأول مرة تتوسط أمها وزوجة والدها زينة عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة والميجا ستارز عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، محور اهتمام منصات السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين، منذ أن كشفت والدتها عن صور لها فى طفولتها معبرة عن اشتياقها لها، ثم ردها على والدتها بصور لها من والدها ووالدتها.

وفى صورة جديدة، ظهرت نور عمرو دياب، خلال الصورة التى تنشر لأول مرة وهى تتوسط أمها شيرين رضا، وزوجة أبيها الثانية زينة عاشور، فى إحدى المناسبات الاجتماعية.

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نور تتوسط والدتها وزوجة والدها

وكانت الفنانة دينا الشربينى عبرت هى الأخرى عن اشتياقها إلى نور عمرو دياب، ابنة الهضبة، حيث نشرت صورة نور وهى طفلة بينما يحملها والدها، وشاركت دينا الصورة مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها "Miss my Noonoo" وبعد دقائق ردت عليها نور، بنشر صورة لدينا عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها "Miss my Dina Elsherbiny" .

يأتى هذا بعد تعبير الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق: "Miss my Noonoo".

وفى المقابل، كشفت نور عمرو دياب، فى اليوم التالى عن صورة لها خلال فترة طفولتها مع والديها، ومن بين الصور الأسرية المتبادلة على السوشيال ميديا بين نور ووالدتها شيرين رضا، ظهرت نور فى الصورة الأولى مع الهضبة الذى كان يحملها على يديه وهى فى الأشهر الأولى من عمرها، وفى الصورة الثانية التى التقطها مع والدتها وكانت تحملها فوق كتفها بدا أنها كبرت بعض الشىء مقارنة بصورتها مع والدها، وصحبتهما بتعليقى: "hi dad - hi mom".