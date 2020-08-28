شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح "بحبك وبرتاحلك" عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أنغام أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعد يومين من طرحها على تطبيق "تيك توك"، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخراً، عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

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يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".