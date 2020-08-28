شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تهاجم ترامب والجمهوريين بنشر صورة عارية لـ ميلانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت النجمة الأمريكية ​كاردى بى،​ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسياسته، لكن عن طريق زوجته ميلانيا ترامب، حيث نشرت صورة لها وهى عارية، وذلك ردا على منشور للمرشحة السابقة من الحزب الجمهورى، ديانا لورين، التى كتبت فيها "إن أمريكا بحاجة إلى المزيد من ميلانيا وليس كاردى بى"، منتقدة أغنية كاردى بى الأخيرة وقالت إنها "مثيرة للاشمئزاز وحقيرة وإنها أعادت الأنثى إلى الوراء بمقدار 100 عام".



كاري بي

والتقطت الصورة التى نشرتها كاردى بى، لميلانيا ترامب، خلال جلسة تصوير لمجلة Max الفرنسية فى العام 1995، والتى أحدثت ضجة من قبل عندما نشرتها صحيفة واشنطن بوست عام 2017، وتحدث عنها ترامب وقتها حين كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وقال إن "ميلانيا كانت من أكثر العارضات نجاحاً، وأنه تم التقاط الكثير من الصور لها، وأن بعضها نُشر على أغلفة العديد من المجلات"، وأوضح أن هذه الصورة تعود إلى ما قبل لقائه بها، مشيرا إلى أن هذا يعتبر فى أوروبا أمراً عادياً وغير مستغرب.

ويذكر أن كاردى بى تعارض تماماً سياسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا دعت فى مرة سابقة إلى طرده معتبرةُ أنه "ينشر الفتنة"ـ وبالرغم من سلسلة إثارة الجدل التى تسبب فيها كليب "WAP" بعد ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر بعدد من لقطات العمل، إلا أن كليب نجمتى الراب كاردى بى وميجان ذا ستاليون يحقق النجاحات.

واستطاع أن يحصد كليب "WAP" نسبة مشاهدة ضخمة على موقع الفيديو "يوتيوب" وصلت إلى أكثر من 99 مليون مشاهدة وذلك خلال 10 أيام فقط من إطلاقه، وما لفت الأنظار أن الكليب لاقى تفاعلا على يوتيوب بين الكثيرين من عشاق موسيقى الراب فقد نال إعجاب 3.1 مليون شخص، بينما لم يجد إعجاب 459 ألف شخص.