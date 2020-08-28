شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وحيد حامد بعد إعلان تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الكاتب الكبير وحيد حامد من خلال تصريح لـ"الخليج 365" عن سعادته بإعلان تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42 ومنحه جائزة الهرم الذهبى التقديرية موجها التحية للقائمين على المهرجان .

وقال وحيد حامد في تصريحات خاصة: شكرا لكل من فكر في تكريمى بعد هذا المشوار الطويل في عالم الكتابة، فهو تكريم لقلم طالما عبر عن هموم هذا البلد، وأعتبر هذا التكريم نتيجة لإخلاصى لمهنتى الغالية وهى الكتابة، وحبى لوطنى العزيز مصر.

وكشف وحيد حامد أنه مازال يكتب حلقات الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، مؤكدا أنه لا يشغله مسألة لحاقه بالموسم الرمضانى من عدمه، والمسلسل سرد ووثق خلال جزأين سابقين فترات من التاريخ المعاصر لمصر.

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كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب، وذلك في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، الرئيس الأسبق لـ"القاهرة السينمائي"، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.

عن التكريم، يقول رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، إن الأستاذ وحيد حامد استطاع من خلال مشواره في الكتابة أن يضيف قيمة كبيرة إلى لقب "السيناريست"، فاكتسبت المهنة بفضله رونقا وأهمية أكبر، مشيرا إلى أن وحيد حامد أيضا منتج عظيم، استطاع أن يحافظ علي أصول المهنة، وبالرغم من كونه كاتبا ومنتجا فإنه كان دائما يحترم مخرجي أفلامه، ويعطيهم كامل الحرية.

وأكد "حفظي"، على أن "القاهرة السينمائي" يفخر بمنح وحيد حامد التكريم الأكبر والأهم في افتتاح الدورة 42 نوفمبر المقبل.