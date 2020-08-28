شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن لقاء الرئيس الفرنسى بالفنانة فيروز عند زيارته المقبلة لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب اللبنانيون زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المقبلة، والمقرر لها الاثنين القادم، وفى هذا الصدد تداولت بعض الأنباء عن احتمال مقابلته للفنانة الكبيرة فيروز، فكتب الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعض المصادر الصحفية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقاء السيدة ‫فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة إلى ‫لبنان".



فيروز وماكرون

وتابع: "فهل سينجح في مسعاه ويُخرج أيقونة الشعراء والرمز الثقافي الأكبر في لبنان من عزلتها داحضاً كل الشائعات التي تتداولها أبواق مغرضة ومريضة؟"، وفقا لموقع lbc اللبناني. وكان صرح مسؤول بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد إنه لن يتخلى عن مسألة إيجاد حل للأزمة اللبنانية، مضيفا أن ماكرون سيفعل ما هو ضروري وسيمارس الضغوط اللازمة من أجل تطبيق برنامج للإصلاحات في لبنان.



فيروز وماكرون

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من المقرر أن يصل ماكرون، إلى بيروت مساء الاثنين المقبل، ويمضي ليلته ثم يشارك صباح الثلاثاء في احتفالية المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، ثم يجري محادثات مع المسؤولين والسياسيين.

وكان أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، واطلعت عليها رويترز، إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها.

ويشمل ذلك إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.