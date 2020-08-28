نيفين علوبة تقود ورشة تدريب صوتى للممثل بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتورة نيفين علوبة مطربة الأوبرا العالمية والأستاذ بأكاديمية الفنون ورشة "التدريب الصوتى لممثل المسرح"، والتى تقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وتهدف الورشة التى تستمر لخمسة أيام من 4 حتى 8 سبتمبر، وعلى مدار ثلاث ساعات يوميا إلى رفع قدرات الأداء الصوتى لدى ممثلى المسرح، ممن سيتم اختيارهم للمشاركة ، باعتبار الأداء الصوتي أحد المهارات الأساسية لممثل المسرح.

ويتم تلقي طلبات الراغبين في الإلتحاق بالورشة حتي يوم 31 أغسطس الجاري، من خلال "استمارة إلكترونية" متاحة علي موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي "فيس بوك"، وعقد مقابلة شخصية معهم، يوم 2 سبتمبرـ لتبدأ تدريبات الورشة يوم الجمعة 4 سبتمبر .

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نيفين علوبة

د.نيفين علوبة تخرجت في معهد الكونسيرفيتوار قسم البيانو بمرتبة الشرف وسافرت فى منحة من الهيئة الألمانية DAAD للدراسة بأكاديمية هانوفر للموسيقي والمسرح حيث حصلت على االدكتوراة في الغناء الأوبرالى وماجستير طرق تدريس الغناء.

عادت إلى القاهرة بعد أن غنت فى عدة أوبرات أوروبية، لتلتحق بهيئة تدريس أكاديمية الفنون وتصبح عضوا بفرقة أوبرا القاهرة. وعلى مدار ثلاثين عاما، قامت ببطولة أهم الأوبرات الإيطالية والفرنسية والألمانية كما غنت فى افتتاح دار الأوبرا الجديدة، إفتتاح قاعة المؤتمرات، افتتاح مكتبة الإسكندرية وغيرها ومثّلت مصر في مؤتمرات ومهرجانات بالداخل والخارج، و شاركت كعضو تحكيم في مسابقات للغناء المحلية والدولية فى مصر وألمانيا وتركيا واليونان.

على مدى سنين طويلة، نجح العديد من تلاميذها في الفوز بمسابقات دولية، والالتحاق بدور أوبرا عالمية. وفى عام 2013 قامت بتأسيس أول فرقة مستقلة للمسرح الغنائي "فابريكا"، و التى تدرب الشباب الموهوب على الغناء وفنون الأداء المسرحى، والتى تقدم تراث المسرح الغنائى المصرى والأجنبى مترجما إلى اللغة المصرية.