شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان و4 مسلسلات تناولت سيرة الرئيس الراحل محمد نجيب.. ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد نجيب، اليوم الجمعة، والذى جازف بحياته حيث كان قائدا للضباط الأحرار أثناء ثورة 23 يوليو، وتم تعيينه فى هذا المنصب نظرا لكبر سنه ورتبته العسكرية، وكعادة الفن يحاول تسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة فى المجتمع حتى ولو كان بأدوار بسيطة خلال مجالى السينما والدراما وهو ما نبرزه خلال هذا التقرير.



ايام السادات

فيلم "أيام السادات"

جسد الفنان عبد الغني ناصر شخصية اللواء محمد نجيب، فى فيلم "أيام السادات"، لكن لم يظهر لنا الفيلم أى تفاصيل عن حياة محمد نجيب، لأن قصته الرئيسية تدور حول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ بداية مشوار حياته حتى حادث اغتياله فى المنصة، والفيلم من بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، إسعاد يونس، وهو من تأليف أحمد بهجت، وإخراج محمد خان.



جمال عبد الناصر

فيلم "جمال عبد الناصر"

جسد الفنان جميل راتب شخصية اللواء محمد نجيب، فى فيلم "جمال عبد الناصر"، لكنه لم يكن دورا محوريا بالشكل المطلوب، حيث كانت قصة الفيلم تتناول حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ ولادته إلى اندلاع الثورة إلى هزيمة 67 وخلافه مع عبد الحكيم عامر إلى تخطيطه لحرب الاستنزاف ثم إلى موته المفاجئ.

Advertisements



اوراق مصرية

مسلسل "أوراق مصرية"

جسد الفنان أشرف عبد الغفور دور اللواء محمد نجيب، فى مسلسل "أوراق مصرية" فى الجزء الثالث، والذى سلط الضوء على دوره فى تنظيم الضباط الأحرار، ويتناول المسلسل الأحداث السياسية في مصر بداية من حكم الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق، وتعرض القصة الصراعات فى الحرب العالمية الأولى، وحركة المقاومة الشعبية ضد المستعمر البريطانى، وحتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.



الجماعة 2

مسلسل "الجماعة" الجزء الثانى

جسد الفنان إسماعيل محمود شخصية اللواء محمد نجيب ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة" حيث ظهر فى دائرة الصراع وآراءه المخالفة لمجلس قيادة الثورة بعد نجاحها، والمسلسل من بطولة صابرين، أحمد عزمى، محمد فهيم، عبد العزيز مخيون، من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البندارى.



العندليب

مسلسل "العندليب"

رغم أن مسلسل "العندليب" تدور قصته حول الفنان الراحل عبد الحليم حافظ منذ بدايته كمطرب مرورا بعلاقته بالرئيس جمال عبد الناصر، ومن ضمن الأحداث ظهر الفنان على حمدى الذى جسد شخصية اللواء محمد نجيب فى 5 حلقات فقط وسلط الضوء على الخلاف الذى وقع بينه وبين جمال عبد الناصر كفكرين مختلفين لقيادة البلاد.



ناصر

مسلسل "ناصر"

جسد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شخصية اللواء محمد نجيب فى مسلسل "ناصر" لكنه كان دورا صغيرا نظرا لأن العمل يتناول حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ مولده مروره باندلاع الثورة وتأميم قناة السويس ونكسة 67 حتى وفاته.