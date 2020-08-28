شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى فى جلسة تدريب ملاكمة: رجوع مايك تايسون للحلبة حمسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفنان محمد لطفى للتمرين على رياضته المفضلة "الملاكمة"، مؤكدا أن رجوع الملاكم العالمى مايك تايسون إلى حلبة الملاكمة مرة أخرى حمسه للرجوع للتمرين، لكنه لا ينوى للعودة للعب حتى لا يتعرض لإصابة ما يعطله فى مهنته الأساسية بالوقت الحالى التمثيل، ونشر فيديو خلال التدريب، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا "رجوع مايك تايسون لحلبة الملاكمة حمسنى للتمرين بس أنا مبفكرش أرجع لأن وشى دلوقتى هو أكل عيشى".



محمد لطفي

وكان ظهر الفنان محمد لطفي في مقطع فيديو برفقة زوجته وهو يدربها على ممارسة الملاكمة داخل المنزل، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع الفيديو، معلقا: "منصحكوش أن حد يعلم مراته بوكس كده خطر علي حياتكم".

وفي وقت سابق، شارك الفنان محمد لطفي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لنجله عمر أثناء ممارسته رياضة "الملاكمة"، معلقًا عليها قائلاً: "عمر محمد لطفي عجبتو الملاكمة أية رأيكم أخليه يكمل ولا بلاش دي لعبة صعبة وإصابتها خطيرة".

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كما نشر الفنان محمد لطفي صورة يسترجع بها ذكرياته وقت انضمامه للمنتخب العسكرى للملاكمة عام 86، وهى الصورة التى جمعته بلاعبي المنتخب العسكرى للملاكمة والمدير الفنى، وعلق عليها: "منتخب مصر للملاكمة عام 1986 عميد توفيق مظهر مصطفى القليني جلال الجندى محمد لطفي".

يذكر أن الفنان محمد لطفى خلال مارثون دراما رمضان الماضى قد شارك بشخصية "المحروقى" في مسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر على اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.