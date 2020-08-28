إيرادات الخميس.. "Tenet" في المركز الأول و"Peninsula" التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 27 أغسطس، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 416 ألفًا و262 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 17 ألفًا و940 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 15 ألفًا و61 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 13 ألفًا و65 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم التحريك "100% wolf" محققًا 13 ألفًا و50 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 9 آلاف و252 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، محققًا 9 آلاف و169 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 8 آلاف و846 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 6 آلاف و348 جنيها.