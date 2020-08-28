تعرف على إيرادات "توأم روحي" لحسن الرداد في 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حقق فيلم "توأم روحي" بدور العرض السينمائي، أمس الخميس 27 أغسطس، إيراد قُدر بـ350 ألفًا و921 جنيهًا.

وجاء إجمالي ما حققه الفيلم في 10 أيام منذ طرحه يوم الثلاثاء 18 أغسطس "3 ملايين و452 ألف و54 جنيهًا".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.