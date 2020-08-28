دينا الشربيني توجه رسالة لابنة عمرو دياب وشيرين رضا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجهت الفنانة دينا الشربيني، رسالة إلى نور عمرو دياب، ابنة الفنانة شيرين رضا من خلال خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام".
ونشرت "دينا"، صورة لعمرو دياب وهو يحمل ابنته نور وعلقت: "وحشتيني يا نونو".
وتتواجد "نور"، خارج البلاد منذ مدة طويلة، وهو الأمر الذي جعل والدتها شيرين رضا، تعرب عن اشتياقها لها من خلال "إنستجرام".
من ناحية أخرى، ظهرت دينا الشربيني مؤخرًا في فيديو كليب "أماكن السهر"، مع "الهضبة" عمرو دياب.
أغنية "أماكن السهر"، كلمات الشاعر تامر حسين وألحان الفنان عزيز الشافعي وتوزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.
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