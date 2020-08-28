صور.. منتج "ساعة شيطان": يومان وننتهي من تصوير الفيلم بشكل نهائي

أوشك فريق عمل فيلم "ساعة شيطان" على الانتهاء من تصوير المشاهد النهائية للفيلم، حيث لم يتبقى لهم سوى يومان فقط، ويتم الانتهاء من جميع أحداث الفيلم، ثم يبدأ بعدها المخرج إبرام نشأت في مراحل المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم ليصبح جاهزًا للعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال المنتج خالد عاصي، إن طاقم العمل يقوم حاليًا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة المقطم، وذلك بعدما انتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد في أماكن متفرقة

خلال الفترة الماضية، منها: مدينة الإنتاج الإعلامي والمعادي و6 أكتوبر وستوديو السمنودي وغيرها، مشيرًا إلي أن المشاهد المتبقية تتضمن عدد كبير من النجوم الشابة، هم: محمد عز، مصطفي أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، ومنة بدر تيسير.

وأوضح "عاصي"، أن هناك عدد من الفنانين انتهوا من تصوير مشاهدهم في الفيلم بشكل نهائي خلال الأسبوع الماضي، منهم: الفنان باسم سمرة ،ومنذر رياحنة،

Advertisements

الذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، مؤكدًا أنه من المقرر أن ينتقل طاقم العمل إلي منطقة الشيخ زايد خلال يومين لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم.

"ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، منذر رياحنة، مصطفي أبو سريع، مي القاضى، محمد عز، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، مني ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف د. أحمد عثمان، وإنتاج شركة "عاصي للإنتاج الفني"، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلًا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلي هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلي الهاوية.