بعد مرافقته ميسي لأعوام ..سواريز قد يلعب بجانب رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبحث بطل الدوري الإيطالي عن مهاجم لقيادة الخط الهجومي للفريق بجانب النجم كريستيانو روندالو ، بعد مغادرة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين ، لهذا استفسر يوفنتوس بشكل مبدئي عن موقف الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث يوفنتوس عن تعزيز مركز المهاجم الصريح، خاصة بعدما قرر مدربه أندريا بيرلو بشكل واضح الاستغناء عن خدمات الأرجنتيني جونزالو هيجوايين.

وفي نفس الوقت، فإن سواريز اقترب من مغادرة برشلونة هذا الصيف، خاصة بعدما أبلغه الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق بعدم وجوده في حساباته للموسم الجديد.

وذكرت قناة “سكاي سبورت إيطاليا” أن يوفنتوس تواصل مع ممثلي سواريز لمعرفة موقفه من برشلونة، وما إذا كان اللاعب سيغادر بالفعل صفوف “البلوجرانا” هذا الصيف.

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ورغم أن القناة أشارت إلى أن البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما هو خيار بيرلو الأول، لكن اللاعب لم يعط أي إشارة ليوفنتوس، ما دفع النادي للبحث عن خيارات أخرى.

وتلقى يوفنتوس إشارات بأن برشلونة مستعد للتخلي عن سواريز، ولكن السيناريو الأكثر ترجيحًا قد يشهد توصل البارسا واللاعب إلى اتفاق ودي لإنهاء العقد بينهما.

سواريز بدوره مستعد لقبول فكرة تخفيض راتبه عما كان يتقاضاه في برشلونة من أجل اللعب في يوفنتوس والاستمرار في المستويات الكبيرة بكرة القدم.

وحال انتقاله إلى يوفنتوس، فإن سواريز، سيكون أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، علما أنه يلعب معه منذ 2014 وحتى الآن.

يذكر أن سواريز البالغ من العمر 33 عاما، انتقل إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي، وقد حقق مع الفريق 13 لقبا محليا وقاريا ودوليا.