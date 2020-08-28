إلهام شاهين في الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف: كنت سأموت على المسرح بسببه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

ولد أسطورة الفن والتمثيل نور الشريف في 28 نيسان 1946 بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، حيث اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح، فهو العطار والحاج متولي وعبدالغفور البرعي وعشرات الشخصيات التي لا زالت محفورة في أذهان محبيه، فكان الشريف مدرسة بالثقافة وغزير المعرفة بكافة جوانب الحياة وحتى في آرائه السياسية.

نور الشريف

وتوفي الشريف في يوم الثلاثاء الموافق 11 آب 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما. وخصص برنامج برنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة المصرية البارحة الخميس حلقة خاصة تتناول مسيرة العملاق “نور الشريف”

وفي مداخلة أجرتها الممثلة “إلهام شاهين” أكدت أن الشريف كان مدرسة والأقرب إلى قلبها ولم تتردد يوما في الموافقة على أي دور يسند إليها إذا كان البطل نور الشريف، واصفة إياه بـ”الموسوعة”.

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وأضافت شاهين تعلمت وتتلمذت على يديه، وشاركته بطولة فيلم “العار” وقتما كانت طالبة في العام الأول بمعهد الفنون المسرحية. وذكرت النجمة إلهام شاهين موقف جمعها بنور الشريف لا تنساه، إن الأخير اندمج بشكل كبير أثناء محاولة قتلها في آخر مشاهد العرض المسرحي، وشعرت أنها فقدت النفس تماما، وكان يفصلها عن الموت ثواني.

وتابعت إلهام شاهين أنه عقب انتهاء المسرحية، ظل نور الشريف يعتذر لها بسبب اندماجه في الدور.

وتزوج الشريف من الممثلة بوسي واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الفراق عام 2006 ثم عادا مرة أخرى نهاية عام 2014، ولهما أولادهما سارة ومي. وفي رصيده الفني العظيم أكثر من 170 فيلما سينمائيا، ونحو 20 مسلسلا تلفزيونيا، وقرابة 10 مسرحيات.