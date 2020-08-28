بالفيديو – والصورة: غشّ بالأظافر… محاولة فاشلة للحصول على وظائف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدو أن أجور وظائف المعلمات في المكسيك عالية جداً، إذ تقوم النساء بالمستحيل للحصول على فرصة عمل في المدارس.

وفي هذا السياق، لجأت بعض الفتيات إلى الحل الأسهل والأغرب على الإطلاق إذ عمدوا إلى الغش عبر “طلاء الأظافر” في امتحان القبول، لكن محاولاتهن باءت بالفشل.

في السياق، حاولت فتيات الحصول على وظائف كمعلمات، باللجوء إلى الغش عبر “طلاء الأظافر” في امتحان القبول، لكن محاولاتهن باءت بالفشل.

وضبطت لجنة الامتحان 35 شابة وهن يحاولن الغش في امتحان دخولهن إلى السلك التعليمي بولاية ميتشواكان في المكسيك، بعد أن رسمن نمط الإجابة الصحيح على أظافرهن.

وتم الاشتباه بنتائج امتحان القبول في المدارس التعليمية في ميتشواكان موضع منذ المرحلة الأولى من الاختبارات، وعُلم أن العديد من المتقدمين للامتحان قد اشتروا الإجابات.

ورغم عدم وجود أدلة على ذلك، فقد تبين أن 50 متقدما ممن خاضوا الاختبار أجابوا على جميع أسئلة الامتحان الـ100 بشكل صحيح، بينما أجاب 300 آخرون على 99 بشكل صحيح.

وعندما بدا للجنة الامتحانات أن النتائج غير عادية، خصوصا أن أقل علامة كانت 71 من 100، قررت السلطات إعادة الاختبار وتمكنت هذه المرة من كشف 35 امرأة يحاولن الغش بطريقة لم تخطر على بال أحد.

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وفي التفاصيل أن الفتيات استخدمت طلاء الأظافر للرسم على أظافر أيديهن العشرة نمط الإجابة الصحيح عن أسئلة الامتحان المائة، وكلها كانت اختيار من متعدد.

ونشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك، تسجيلا مصورا يظهر نمط طلاء الأظافر بطريقة منقطة بشكل معين، بحيث تقابل كل نقطة إجابة عن سؤال محدد.

وتشابه نظام التنقيط على أظافر الفتيات الأمر الذي جعلهن محط شك المراقبين، وكان على كل أظفر 10 نقاط ملونة مختلفة، بما يعادل إجمالا 100 إجابة في كتيب الاختبار.

ومن المثير أن الفتيات اللاتي ضبطن متلبسات بالغش لم يمنعن من تأدية الامتحان، واكتفت اللجنة بفصلهن عن بقية المجموعة، وطُلب منهن ارتداء قفازات غير شفافة لإخفاء أيديهن تماما، أو تغطية أظافرهن المطلية بشريط لاصق.

محاولة الغش في الأظافر

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