كريم عبد العزيز يغيّر شكله استعداداً لـ”الاختيار 2″

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن تخلّى الفنان أمير كرارة عن شاربه الشهير الذي لازمه طوال فترة تصوير وعرض سلسلة “كلبش”، كشف الفنان كريم عبد العزيز من خلال صورة شارك بها جمهوره عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، ويبدو فيها بشارب كثيف استعداداً لتقديم دوره في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبّيه وسط تعليقات أظهرت إعجابهم بالإطلالة الجديدة.

وكان المنتج تامر مرسي رئيس “شركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، قد أعلن تعاقده مع مؤلف الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، حيث تم توقيع العقد مع المؤلف هاني سرحان ليتولى كتابة النص، على أن يقوم بمهمة الإخراج بيتر ميمي، وجارٍ اختيار باقي عناصر العمل.

من ناحية أخرى، يستأنف النجم المصري تصوير فيلمه الجديد “كيرة والجن” حيث يجسد شخصية “كيرة” خلال أحداث الفيلم، بينما يؤدي النجم أحمد عز شخصية “الجن”، وتلعب النجمة هند صبري شخصية “دولت فهمي”.

وانضم الى العمل كلٌ من سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم بعض الممثلين الأجانب.