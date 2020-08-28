زوج دنيا سمير غانم يتغزل بها مع رقصة رومنسية

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لهما لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين وظهر فيها برفقة الأخيرة وهما يرقصان.

وأرفق الصورة بتعليق لافت للأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران وجاء فيه: “الموسيقى كالمصباح، تطرد ظلمة النفس وتنير القلب فتُظهر أعماقه. جبران خليل جبران” وأضاف: “فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب. دي من عندي أنا جدعنه كده”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث تمنى لهما الجميع السعادة معاً. وكان أبرزها ذلك الذي نشره الفنان المصري كريم فهمي حيث كتب: “أنا كنت في الصورة دي؟”. كما علقت شيماء سيف: “ما شاء الله”. وأعادت دنيا نشر الصورة مع إضافة إيموجي القلوب محققة أكثر من 115 ألف إعجاب في ساعات قليلة بعد النشر.

ويشار إلى أن ضجة أثيرت مؤخراً على “تويتر” بعدما تم تداول صورة للاعبة نادي يوفنتوس الإيطالي للسيدات سارة جاما حبث ركزت الكثير من تعليقات المتابعين على الشبه الكبير بينها وبين الفنانة.