ليلى اسكندر تلتقي نجم “ستار أكاديمي” محمد خلاوي بعد انقطاع لـ16 عامًا

متابعة بتجـــــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة اللبنانية ليلى اسكندر وظهرت فيه وهي تلتقي محمد خلاوي زميلها في الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي”.

وأتى هذا اللقاء بعد انقطاع دام لنحو 16 عاماً واستقبلت ليلى النجم بحفاوة وقدمت له باقة ورود واضعة يدها على خده. واشارت إلى أن شكله لم يتغير على الإطلاق وأنه من أكثر من عرفتهم وفاء ورقياً قبل أن ترحب به مجدداً عن طريق لكمه بقبضتيها.

كذلك ظهرا معاً في جزء آخر من المقطع وهما يتوجهان إلى سيارته ليستقلاها. وعبر خلاوي عن اشتياقه إلى زميلته بعد مرور 16 سنة. ولدى سؤالها إياه عن وجهتهما قال إنه يمتلك مرسى وإنهما يتوجهان إليه.

ويشار إلى أن ليلى أثارت الجدل مؤخراً بسبب جلسة تصوير أجريت لها في أحد مرافق مدينة جدة السعودية. وبدت في الصور مرتدية ملابس اعتبرها الكثير من المتابعين جريئة وغير مناسبة. ويذكر أن ضجة أثيرت حولها بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان قبل أن يتبين أن علاقتهما عادت إلى مسارها الطبيعي.