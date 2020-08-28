رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية المزيد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/28 12:14 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، استقالته من منصبه لأسباب صحية.
وقال شينزو آبي إنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء الياباني يعتزم تقديم استقالته لأسباب صحية.
وذكرت شبكة "إن إتش كي" العامة أن آبي، الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتدّ مؤخرا، "ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية" حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي،الجمعة، إن الوضع الصحي لرئيس الوزراء "لم يتغير".
يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2007، أجبر مرض معوي يسمى التهاب القولون التقرحي آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من العمل.
والاثنين الماضي، قال آبي إنه يريد الاعتناء بصحته، وأن يبذل كل ما بوسعه في عمله، وذلك بعدما أثارت زيارته الثانية للمستشفى خلال أيام مخاوف بشأن ما إذا كان قادرا على مواصلة قيادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتجاوز آبي أطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب باليابان، وهي المدة القياسية التي قضاها عمه الأكبر إيساكو ساتو رئيسا للوزراء قبل نصف قرن، الأمر الذي زاد من التكهنات بأن آبي قد يستقيل بعدما حقق هذا الإنجاز.
وتنتهي رئاسة آبي للحزب الديمقراطي الحر وبالتالي رئاسته للحكومة في سبتمبر/أيلول 2021 إلا إذا تنحى قبل ذلك.
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