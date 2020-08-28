قرار من السيسي بفصل "أبوالعينين" و"فرهود" من النيابة العامة

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارين جمهوريين بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وجاء نص القرار الأول، بحسب الجريدة الرسمية المصرية: "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 463 لسنة 2020 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/15، وعلى ما عرضه وزير العدل، (المادة الأولى) يفصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي".

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وأضاف: "(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه".

ونص القرار الثاني، وفقا للجريدة الرسمية: "قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 464 لسنة 2020 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/17، وعلى ما عرضه وزير العدل، (المادة الأولى) يفصل أحمد رضا أبو العنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي".

وتابع: "(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه".