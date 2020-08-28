إيهاب فهمي يؤكِّد التفاوض مع عددٍ مِن الفنانين لتقديم مسرحية "هاملت"

القاهرة - لايف ستايل
أكّد الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، أن المسرح يستعد حاليا لعمل مفاوضات كثيرة مع عدد من الفنانين والنجوم للمشاركة في العرض المسرحي "هاملت" الذي يخرجه المخرج الكبير عصام السيد، ويقدم نهاية ديسمبر من العام الجاري 2020، على خشبة المسرح القومي في العتبة.
وأوضح فهمي أن العرض يعد إحدى الخطط التي يقدمها المسرح القومي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه جار التجهيز والإعداد له بشكل كبير من جانب المخرج عصام السيد، مؤكدًا أن الفنان أحمد السعدني هو الفنان الوحيد الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي حتى الآن، وسوف يتم الإعلان عن باقي الفنانين المشاركين بشكل كامل فور التعاقد الرسمي.
يذكر أن مخرج العرض عصام السيد أكد أنه سيقيم على هامش عرض مسرحية "هاملت" ورشة تدريبية في الإخراج والإعداد المسرحي لبعض المتقدمين، وهي المرة الأولى التي تحدث في المسرح المصري.
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