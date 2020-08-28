سوزان نجم الدين تكشف حقيقة وجود شقيقة لها تُهدِّدها بفيديوهات خادشة

أكَّدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنَّ الحرب شرَّدتها وأخواتها ولا تحب الحزن والبكاء لأن آلامها وأحزانها أكبر من الدموع بكثير وتمتلك طاقة إيجابية، وبالنسبة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة في سورية، قالت إن مسؤولية الدولة في سورية وضع قوانين صارمة وغرامات ويجب على المواطن أن يفهم أن الفيروس صامت ومتسلل وقاتل، منوهة إلى أن عدد الإصابات الصادر عن وزارة الصحة في سورية غير صحيح أبدا.



وحلّت سوزان نجم الدين ضيفة في برنامج "راحت علينا" الذي يعرض على قناة لنا الفضائية مساء الخميس مع الإعلامي هشام حداد، وأكدت أنه رغم كل الأزمات والآلام التي يتعرض لها الوطن العربي يجب على الجميع أن يعيش كل يوم بيومه. وتابعت أن مناظر عدم التنظيم في أماكن أخذ المسحات في سورية آذتها كثيراً كونها مواطنة سورية وتخاف الرجوع إلى بلدها في الوقت الحالي.



وعلقت سوزان حول رفضها في برنامج "أكلناها" مع الفنان باسم ياخور قائلة إنها لم ترفض الظهور في البرنامج ولكن كان لديها تصوير في ذلك الوقت وتحترم كل النجوم السوريين، مضيفة أن باسم ياخور ما زال زميلها وتحترمه وتكنّ له كل المودة، والعلاقة معه ليست عميقة إنما علاقة لقاءات عامة كالاحتفالات والمهرجانات، ووجهت سوزان كلاما مباشرا لباسم قائلة: "باسم أنت زميل وصديق وبحترمك والأعمال لي عمتعملها حلوة وموفق عطول".



وبالنسبة إلى وصف الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد سوزان نجم الدين بالمريضة نفسياً، قالت إن كارلا تنمرت عليها وهي لا تعرفها ولا تريد أن تفتح صفحة جديدة معها لأنه لا صفحة قديمة بالأصل، وفي ما يخص العلاقة مع مقدم البرامج رامز جلال أوضحت سوزان أنها لم تكن تعرفه بشكل شخصي ولكن بعد الحلقة أحبته، ولم تأخذ 50 ألف دولار كما أشيع لظهورها معه في البرنامج.



وحول مريانة نجم الدين التي تدعي أنها أخت الفنانة سوزان وتهددها بنشر فيديوهات إباحية لها استنكرت نجم الدين هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها لا تعرفها ولا تمت لها بأي صلة، مؤكدة أن لديها أخت وحيدة اسمها ميساء وهي بعيدة عن الإعلام لأنها محجبة، وعن سبب عدم جواب الفنانة سوزان نجم الدين عن سؤال طرح لها بخصوص جمال النجم باسل خياط، علقت بأن باسل شاب جميل لكنه ليس الأكثر وسامة في سورية، وهي تحترم تجربته كاشفة أنها ليست صديقة لأحد في الوسط الفني.

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ولدى سؤالها عن أجمل ابتسامة بالوطن العربي اختارت سوزان الفنانة المصرية يسرا، وأما عن أجمل أمرأة شددت سوزان على أن الجمال ليس له معيارا وليس هناك أجمل امرأة قائلة: "أنا بحب هيفا وقالت إن الست الحديدية هي الفنانة منى واصف وجائزة أجمل خصر بالنسبة لها تعود للفنانة اللبنانية نجوى كرم.



وأوحى هشام حداد لسوزان نجم الدين أنها تشتري جوائزها من أغلب المهرجانات والاحتفالات عبر جره عربة مليئة بالجوائز ضمن الاستديو فيما استهجنت نجم الدين فعل هشام مؤكدة أنها تأخذ جوائزها بناء على عملها قائلة: "الحمدلله بعيون الحاسدين الله يكتر جوائزي ولي بحب بصفقلي ولي ما بحب بتنمر وبتثعلبعليي".



وختمت سوزان نجم الدين اللقاء بالقول: "محبة الناس هي الجائزة الأكبر لي وكل ما تعرضت له من تنمر لا أكترث له معزية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في كل من سورية ولبنان ومتمنية للجرحى والمصابين التعافي والسلامة".

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