شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تنضم لحملة زهير مراد للتبرع لدعم بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية شاكيرا إلى حملة المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد ومبادرته لجمع التبرعات لصالح لبنان، من خلال تصميمه تى شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لإحدى الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت، كما حرص زهير مراد على شكرها قائلا، "شكرا لكى يا عزيزتي على دعمك".



شاكيرا

ونشرت شاكيرا صورتها أثناء ارتداء التيشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بكتابة رسالة لكل متابعيه حول العالم يطلب من خلالها الانضمام إليه وإلى زهير مراد لجمع أكبر كم من التبرعات للبنان بعد الانفجار المؤسف الذى حصل فى بيروت قائلا،"انضم إلى لمساعدة سكان بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة لـ @ offre.joie الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد".



شاكيرا ترتدي التي شيرت

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ورغم خسارته الكبرى الناتجة عن انفجار بيروت، أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد تلك المبادرة لجمع التبرعات للبنان، قبل أيام، وذلك من خلال تصميمه لتي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لأحد الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان مدينة بيروت.

ونشر زهير مراد صورته معلقا عليها بكتابة :"انضموا إلي في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة..100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة من خلال @ offre.joie ، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد ، احصل على تي شيرت الخاص بك على رابطesent.com/Beirut".