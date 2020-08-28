شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يعود للدراما بـ عمر الناجى "حصان طروادة"على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان عباس أبو الحسن، للدراما، من خلال مسلسل "عمر الناجى" (حصان طروادة)، الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، وتأليف وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه على منصة watch it، ويعرض في 8 حلقات على عدة أجزاء، عمر الناجى يعد عودة لعباس للدراما التليفزيونية، خاصة أن آخر أعماله الدرامية مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة النجم أحمد عز، والذى عرض في عام 2018، اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم.

وينطلق تصوير مسلسل "عمر الناجى" منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يعاين حالياً المخرج بيتر ميمى أماكن التصوير، كما أوشك على الانتهتاء من كتابة حلقات المسلسل، حتى يصبح السيناريو جاهز للتصوير مباشرة، وهو من انتاج شركة سينرجى .

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وعلى جانب آخر، ينتظر عباس أبو الحسن، عرض فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ويشارك في بطولته مصطفى خاطرن وعدد كبي رمن الفنانين، اخراج محمد حماقى، حيث كان من المفترض أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر الماضى .

وقدم أمير كرارة مسلسل "الاختيار"، ولاقى نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من أحمد العوضى، محمد رجب محمد عادل امام، آسر ياسين، ، تالأيف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى .