شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتعاون مع الشاعر عمرو المصرى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامى جمال مع الشاعر عمرو المصرى لأول مرة فى ألبوم الجديد، بأغنية لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من ألحان رامى جمال، ومن المقرر أن يتم تسجليها الأيام المقبلة.

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من ناحية أخرى وعد رامى جمهوره مؤخرا بطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على إنستجرام: "أغنية سينجل جديده قريباً جدا.. أنا فى العادة مبحبش أنزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

كما تعاون رامى جمال مؤخرا كملحن مع إليسا بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، في أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاح كبير علي يوتيوب والسوشيال ميديا.

يذكر أن آخر ألبومات رامى هو كان "أنا لوحدى"، وتعاون فى ألبومه مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع المحلنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، وكان التوزيع الموسيقىي لكل من: توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربس، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات.