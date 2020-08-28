نيكول سابا تتذكر مدير أعمالها وائل المصري بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
مازالت مشاعر الحزن تسيطر على الفنانة نيكول سابا، بعد وفاة مدير أعمالها وائل المصري، والذي وصفته برفيق دربها.
ونشرت نيكول عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعها بوائل، معلقة "اللي بيمشي من الدنيا ما بسيبش وراه الا سمعته الطيبة، وانت كل الناس بتتكلم على سمعتك واحترامك وطيبتك الحمد لله.. مع السلامة يا رفيق الدرب نام في سلام. حتوحشني كتير كتير".
جدير بالذكر أن وائل المصري رحل صباح الثلاثاء 25 أغسطس، وتم دفنه واستقبلت أسرته العزاء فيه أول أمس الأربعاء في إحدى كنائس مصر الجديدة، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه ومحبيه، وبينهم الفنانة نادين سابا، شقيقة نيكول.
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