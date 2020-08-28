هذا ما حققه "الحوت الأزرق" في ثاني أيام عرضه بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 26 أغسطس، فيلم "الحوت الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه الخميس 27 أغسطس إيراد قُدر بـ18 ألفا و396 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 30 ألفا و580 جنيها.

"الحوت الأزرق" تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.