في أول ظهور بعد الإنجاب.. جنات تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة المغربية جنات، بعيد زواجها الذي يوافق 28 أغسطس، من كل عام، وشاركت جمهورها بصورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "كل يوم زي اول يوم يا احلى حاجة في كل يومhappy anniversary my Love ".

كانت جنات استقبلت مولودتها الثانية "جوليا"، قبل أيام، ونشرت صورة من غرفة العمليات، معلقة "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر". كما طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "أنا في انتظارك".