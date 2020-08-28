- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
احتفلت الفنانة المغربية جنات، بعيد زواجها الذي يوافق 28 أغسطس، من كل عام، وشاركت جمهورها بصورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".
وعلقت "كل يوم زي اول يوم يا احلى حاجة في كل يومhappy anniversary my Love ".
كانت جنات استقبلت مولودتها الثانية "جوليا"، قبل أيام، ونشرت صورة من غرفة العمليات، معلقة "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر". كما طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "أنا في انتظارك".
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور بعد الإنجاب.. جنات تحتفل بعيد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.