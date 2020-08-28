أبرزهم "قناوي" وسفاح النساء.. فنانون برعوا في أداء شخصية المريض النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قدمت السينما المصرية شخصية المريض النفسي بأشكال مختلفة، فعدد من الأعمال كان دور البطولة فيها لشخص يعاني من مرض نفسي هو محور الأحداث، وبعض الأعمال تناولتها بشكل "سطحي".

ومن أبرز الفنانين الذين برعوا في تقديم شخصية المريض النفسي:

"قناوي"- يوسف شاهين

المخرج العالمي يوسف شاهين، قدم شخصية المريض النفسي "قناوي"، الذي يهيم عشقا بـ"هنومة" ويصل الأمر به إلى محاولة قتلها بعد علمه بقرب زواجها من "أبو سريع"، وذلك ضمن أحداث فيلم "باب الحديد".

وصنف الفيلم واحدا من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وحتى الآن تظل شخصية قناوي محط إعجاب الجمهور، خاصة أن المخرج الكبير اختار لها شكلا معينا بملابس رثة، ليجعل الجميع يتعاطف معه في نهاية المطاف.

الضيف أحمد

بمشهد واحد فقط، استطاع الضيف أحمد أن يخطف الأنظار في فيلم "عروس النيل"، بعدما جسد شخصية مريض نفسي بمستشفى الأمراض العقلية، حيث يقابل النزيل الجديد "سامي"- رشدي أباظة- بمجرد دخوله، ويتحدث معه في عدة أمور غير منطقية وغير مفهومة، وقبل أن ينصرف ينفعل عليه قائلا: "إنت إزاي ومليون إزاي".

وعلى الرغم من كون الشخصية لم تظهر ضمن أحداث الفيلم إلا في مشهد واحد فقط، إلا أننا عادة ما نتذكر الفيلم وهذا المشهد تحديدا، الذي برع في تجسيده الفنان الكوميدي الكبير.

"ميمي"- حسن زايد

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الفنان حسن زايد، جسد شخصية المريض النفسي بشكل كوميدي، ضمن أحداث فيلم "سفاح النساء"، فهو الفتى الذي تعلق كثيرا بأمه، لينتهي به الأمر قاتلا، إذ يختار ضحاياه من النساء ويقوم بالاحتفاظ بأجسادهن في قوالب من الشمع.

"ناهد"- سعاد حسني

ضمن أحداث فيلم "بئر الحرمان"، جسدت الفنانة الكبيرة سعاد حسني، شخصية فتاة تعاني من انفصام في الشخصية، وتعيش داخلها شخصية لا تشبهها، فهي فتاة بريئة نهارا، وفتاة لعوب ليلا، وينتهي الأمر بعلاجها على يد طبيب نفسي.

شريهان

النجمة شريهان جسدت شخصية فتاة تتعرض لحادث تحرش من زوج أمها، تدخل على إثره مستشفى الأمراض العقلية، فتنشأ بينها وبين "وائل" -أحد الطلاب العاملين بمجال الطب النفسي- قصة حب، تنتهي بالزواج.

ويعرض الفيلم ما يعانيه المريض النفسي في المجتمع، خاصة حينما يعلم الجيران وأهل الزوج أن الزوجة الجميلة كانت نزيلة بمستشفى الأمراض العقلية.

عبدالمنعم إبراهيم

الفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم جسد شخصية المريض النفسي الهارب من مستشفى الأمراض العقلية، ضمن أحداث فيلم "بين السماء والأرض"، وجسد الفنان الراحل الدور ببراعة كبيرة.

كذلك قدم شخصية المريض النفسي، ضمن أحداث فيلم "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، ولكن في مشهد واحد فقط، يجمعه بالفنانة الكبيرة زينات صدقي، بعدما اعتقدت أنه طبيب نفسي وليس مريضا، فيقوم بـ"عضها" من أذنها.