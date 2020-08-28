فيديو يوثق لحظات ظهور الفيروس… الحكومة الصينية تسترت على الوباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال العالم يحاول فك لغز فيروس كورونا الذي تفشى في كل أقطاب العالم بشرعة فائقة وخطورة عالية.

إذ قام الفنان الصيني المنشق آي ويوي، بإنتاج فيلم بعنوان “التتويج” عن مدينة ووهان، خلال فترة تفشي وباء كورونا وعملية الإغلاق الصارمة التي تعرض لها السكان.

ويعتبر ويوي أن الحكومة الصينية تسترت على الوباء بشكل كامل لعدة أسابيع العام الماضي، قبل أن تبدأ في الإعلان عنه، ووثق الفيلم لحظات ظهور المرض والحجر الصحي في مستشفيات المدينة.

ويسعى ويوي إلى لفت انتباه العالم إلى انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الحكومي في الصين، من خلال أفلامه، وكان قد اعتقل في مطار بكين في أبريل 2011 وسجن لمدة 81 يومًا من دون تفسير.

وقال الفنان الصيني إنه رغم أن الصين احتلت مكانة القوة العظمى على المسرح العالمي، إلا أنها لا تزال غير مفهومة من قبل المجتمع الدولي، وأضاف أن الفليم يوثق بوضوح طريقة الصين في إدارة الأزمات وخاصة أزمة كورونا من خلال التعامل الغاشم للسيطرة على المجتمع والمراقبة وغسل الدماغ.

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وتم تصنيف ووهان بؤرة كورونا إذ حصدت أكثر عدد من الوفيات وأغلقت المدينة لـ4 أشهر تقريباً.

ويوضح الفيلم انعدام قيمة الحياة الفردية في البيئة السياسية الصينية، ويعكس الصعوبات التي واجهت الأفراد والدول في التعامل مع الوباء في ظل عدم شفافية ومصداقة النظام الشيوعي الحاكم في الصين، كما يعرض الفيلم التغيرات التي حدثت في المدينة بسبب الوباء وتأثيره على المدينة والأفراد.

وتساءل ويوي هل تستطيع الدول والأفراد أن تعتمد على دول أخرى دون شفافية أو ثقة؟

وأكد أن أصدقاءه الفنانين في ووهان كانوا يرسلون له لقطات من المستشفى، مما يمنحه صورًا متعددة للمدينة خلال إغلاقها غير المسبوق، وأنه أخرجه فيلمه من أوروبا.