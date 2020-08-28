متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما نشرت مقطعاً أظهر آثار الضرب والتعنيف الذي عرضها له زوجها، خرجت زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ ابراهيم عن صمتها في فيديو طويل تحدثت فيه عن صفات الأخير وطريقة تعامله معها.

وقالت إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب والإهانة والذل، مشيرة إلى أنها طلبت من جيرانها الاتصال بالشرطة مطالبة بترحيله. وذكرت أن والدتها لم توافق على زواجهما وقالت: “مو من ثوبنا”.

ولفتت إلى أنها سكتت لوقت طويل بسبب ابنتهما وكررت القول إنها حامل بالشهر الثالث. واضافت أنه يعاني من مشكلة نفسية وأنه يبدو مثقفاً وراقياً فيما هو عكس هذا تماماً.

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وتحدثت عن طباعه الصعبة وقالت إن لديه 100 عقدة نفسية وإنه متعجرف ومغرور ومتكبّر على عكس ما يبدو عليه عبر الشاشة. وكشفت أنها باتت تعاني من اضطراب في الغدة بسبب التوتر النفسي.

ووصفته بأنه عديم الإنسانية وهمجي وانه يضربها لأسباب لا تستحق ذلك. واعلنت أنها باتت تشعر بالتعب وأنه غادر المنزل وأخذ جهاز “الراوتر” خوفاً من الفضائح.

ويذكر انها أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب ظهورها في مقطع مصور مع ندوب على وجهها وقالت: “أنا زوجة عمر الشيخ إبراهيم يلي بتعرفوه وأنا مرتو أنا حامل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد كشف ضربه لها.. زوجة الإعلامي السوري تعلن هذه الحقائق عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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