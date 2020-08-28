متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الاهتمام بالتصريحات التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه مقدم البرامج اللبناني هشام حداد على شاشة قناة “لنا” السورية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت يمكنها فتح صفحة جديدة مع مواطنتها الفنانة أصالة رفضت هذا تماماً مشيرة إلى أنها لا تريد التحدث عن الأمر. ولفتت إلى أنها لا تريد الإتيان على سيرتها ولا تريد التوسط لها للعودة إلى سوريا طالبة من المذيع حذف المقطع من الحلقة.

كذلك تطرقت إلى حياتها الخاصة وكشفت أنها لم تحصل على الطلاق من زوجها وأنهما منفصلان فقط. ورداً على سبب عدم الطلاق قالت: “ما بعرف ما صار طلاق”.

وذكرت أنها تزوجت في سن الـ16 انطلاقاً من تفكير عقلاني ومن قناعة وقبول. وكشفت أنها لم تلتق أولادها بشكل مباشر منذ 5 سنوات وأنها تتحدث إليهم عبر مواقع التواصل. وأعادت هذا إلى منعها من دخول الولايات المتحدة بسبب جنسيتها السورية مشيرة إلى أنها تشعر لهذا بألم لا يفوقه أي ألم.

كذلك تناولت خلال الحلقة قضية الشابة مريانة نجم التي تدعي أنها شقيقتها والتي هددتها في وقت سابق بنشر فيديوهات فاضحة لها. واشارت إلى أن لديها شقيقة وحيدة تدعى ميساء وهي محجبة ولا تظهر على المواقع.

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كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تُقاطع المذيع: “لا تجيبلي سيرة أصالة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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