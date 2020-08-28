تقارير: مانشستر سيتي الخيار الأنسب لـ ميسي

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر قائمة المهتمين بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن رغبته في الرحيل عن فريقه برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، فإن سيتي عرض ضم ميسي لمدة 3 أعوام.

وقد يكون سيتي هو الخيار الأفضل بالنسبة لميسي، خاصة وأن الفريق يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي سبق له تدريب النجم الأرجنتيني، وحققا معاً إنجازات مذهلة في برشلونة بين عامي 2008 و2012، وظلت العلاقة بينهما قوية بعد انتهاء عملهما معاً، وذلك بجانب علاقة ميسي القوية مع مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي.

وبحسب «ماركا»، يبدو من المستبعد أن يتحرك إنتر ميلان الإيطالي نحو ضم ميسي، بينما قد يصبح باريس سان جيرمان الفرنسي خياراً جاذباً، لكنه قد يواجه صعوبة في تحمل الراتب المرتفع لقائد المنتخب الأرجنتيني، خاصة وأن الفريق يتحمل بالفعل عبء الرواتب المرتفعة لنيمار وكيليان مبابي وأنخل دي ماريا.

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وذكرت تقارير إعلامية في إسبانيا، أمس الأول الثلاثاء، أن ميسي أبلغ مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل عن الفريق مجاناً خلال هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «الموندو ديبورتيفو»، أن النادي تلقى خطاباً من ميسي يطلب خلاله الرحيل وسط حالة من الجدل، حيث يرى ميسي أنه يحق له الرحيل بالمجان بموجب البند الموجود بعقده الذي يسمح له بالرحيل دون مقابل في نهاية الموسم الذي انتهي في أغسطس، وليس في مايو بسبب وباء فيروس كورونا، في الوقت الذي يتمسك فيه برشلونة بأن المهلة التي تسمح للاعب بالرحيل عن النادي دون مقابل انتهت بنهاية شهر يونيو المقبل، وهو الموعد الاعتيادي لنهاية الموسم الكروي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 700 مليون يورو (828 مليون دولار).

وانضم ميسي إلى برشلونة وهو طفل، وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق في 2004، ومنذ ذلك الحين فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات، محققاً رقماً قياسياً.