إيلي باسيل يُطلق برنامجه الأونلاين.. “وتش إز مش غلط”

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق إيلي باسيل برنامجه الأونلاين الجديد “وتش إز مش غلط” عبر قناته الخاصة في موقع “يوتيوب”، وذلك بعد تميّزه في إطلالاته المباشرة عبر الإنترنت طيلة الأشهر الماضية.

ويعود “باسيل” من خلال هذا البرنامج إلى اللقاءات الحوارية الكلاسيكية التي كان قد انطلق بها عبر شاشة “ام بي سي” في بداياته.

في الحلقة الأولى من البرنامج استضاف إيلي باسيل، سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في حوار خاص، فتحدّثت عن التوقعات التي كانت قد أدلت بها وحصلت، كما خصّت برنامج “وتش إز مش غلط” ببعض التوقعات الجديدة على مستوى لبنان والوطن العربي والعالم.

أمّا على صعيد الفن والفنانين، فكان لليلى عبد اللطيف توقعات لبعض النجوم، وقالت أن الفنانة المصرية روبي ستقدّم عملًا فنيًا كبيرًا يعيدها إلى الساحة الفنية، كما أشارت إلى أن عمرو دياب لن ينفصل عن دينا الشربيني في الفترة المقبلة، وتوقعت أن لا يعود طارق العريان إلى طليقته أصالة نصري.

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في ختام اللقاء، أعربت ليلى عبد اللطيف عن سعادتها بحلولها ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج “وتش إز مش غلط” مع إيلي باسيل، وتوقعت له مزيدًا من النجاح في عالم الأونلاين.

جدير ذكره أن الحلقة حصدت نسبة مشاهدة مرتفعة وانتشرت مقاطع لتوقعات ليلى عبد اللطيف بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.