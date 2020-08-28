عمرو يوسف يطارد الهكسوس في رمضان 2021 وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: تعاقد الفنان المصري عمرو يوسف، رسميًا، مع شركتي “سينرجي” و”أروما” على بطولة مسلسل “الملك”، الذي يجسد خلاله شخصية “أحمس” طارد الهكسوس، وهو مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

وقال المنتج تامر مرتضى، ممثل شركة أروما، في بيان، إن العمل سيكون واحداً من أضخم الإنتاجات التلفزيونية في رمضان 2021، مضيفاً أن المسلسل سيتناول قصة تحرير أحمس لشمال وجنوب مصر، ودوره في طرد الهكسوس من مصر.

واعتبر مرتضى مسلسل “الملك” بمثابة أول مسلسل يتناول هذه الحقبة الزمنية للأجيال الحديثة، مشيراً إلى أنه جارٍ حالياً التعاقد مع عدد من الممثلين والممثلات لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويعكف الثلاثي محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب على كتابة السيناريو والحوار، فيما أسندت مهمة الإخراج إلى حسين المنباوي.