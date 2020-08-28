كاردي بي تحرج ميلانيا ترامب بنشر صورة جريئة لها

متابعة بتجــــــــــــرد: هاجمت النجمة الأميركية كاردي بي رئيس بلادها دونالد ترامب عن طريق زوجته ميلانيا. ولهذه الغاية نشرت على حساباها على “تويتر” صورة قديمة للأخيرة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وأظهرت الصورة السيدة الأولى بإطلالة وصفت بالجريئة وتبين أنها التقطت خلال جلسة تصوير لمجلة Max الفرنسية في العام 1995. ويذكر أن الفنانة تعارض تماماً سياسة رئيس الولايات المتحدة الأميركية. ولهذا دعت في مرة سابقة إلى طرده معتبرة أنه “ينشر الفتنة”.

ويذكر انها ليست المرة الأولى التي تتم فيها إثارة قضية الصورة. ففي وقت سابق تحدث عنها ترامب على إثر قيام صحيفة Washington Post بنشرها في العام 2017 أي حين كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية. وقال إن ميلانيا كانت من أكثر العارضات نجاحاً وأنه تم التقاط الكثير من الصور لها وأن بعضها نشر على أغلفة العديد من المجلات.

وأوضح أن هذ ه الصورة تعود إلى ما قبل لقائه بها مع الإشارة إلى أن هذا يعتبر في أوروبا أمراً عصرياً وعادياً وغير مستغرب.