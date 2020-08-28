بالصور – زوجة يزن السيد تكشف حملها وهذا ما تنتظره

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت لمى الرهونجي، زوجة الممثل السوري يزن السيد، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً لها فاجأت من خلالها المتابعين حيث أعلنت حملها.

وتعليقاً كتبت: ” شكراً كتير لكل كلمة حلوة بعتوها وكل دعوة حلوة بعتوها. محبتكم هي أحد أسباب نجاحي. ادي كلامكن ودعواتكم من القرآن والانجيل حلوة كتير حبيت كل كلمة وصلتني. الله يعطي كل واحد على أد نيته. والله يطعم كل مشتهي أولاد. صحيح صار عمري 36 بس الحمد لله ما حسيت بفرق بين هل حمل وحملي بأصالة من 13 سنة. يعني الحمل مو مرض حتى تخافو منه. عيشوا حياتكم و سافروا والعبوا رياضة بس بالحدود يلي بتناسب أجسامكم والمتابعة مع الدكتور وإرشاداته ولا تقولو كبرنا على شي. . it’s never too lateشو توقعاتكم؟ يلي بيقول صبي يحط قلب. و يلي بيقول بنت يحط قلب. أنا الصراحة بحب البنات وعبالي بنت “.

وتلقت على إثر هذا عبارات التهنئة من الكثير من المتابعين وأبرزهم الفنانات جيني إسبر وديمة الجندي ومريم حسين. وكشفت من خلال صورة أخرى جنس الجنين وكتبت: “كان عبالي بنوتة طلع صبي كل شي من الله حلو المهم الخلقة التامة يا رب”. واللافت رد يزن السيد حيث كتب: “صبي ولا بنت يلي بيبعتو الله منيح المهم منك رح يطلع قمر متلك”.