بالفيديو – “خناقة” بين أحمد حلمي وكيس ملاكمة

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري أحمد حلمي نشر الفيديوهات الطريفة التي تحظى بإعجاب عدد كبير من معجبيه ومتابعيه. وكان آخرها مقطع نشره عبر خاصية القصص القصيرة في صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”.

وفيه سمع صوته وهو يسير في اتجاه كيس ملاكمة عليه رسم رجل متحدثاً إليه وسائلاً إياه عن سبب تحديه له قبل أن يقوم بلكمه بطريقة طريفة.

ويشار إلى أن الفنان مازح قبل هذا جمهوره من خلال صورة نشرها على حسابها الخاص على التطبيق وظهر فيها وهو يجلس على كرسي على شاطئ البحر مع القيام بحركة تظهر مخاطبته شخصاً غير ظاهر مع التعليق: “أنا هقوم بس من غير ما تضرب”.

ويذكر أن حلمي أعرب في وقت سابق عن تعاطفه مع الأطفال الذين اصيبوا بسبب الانفجار الكبير الذي حدث في مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق كتب على حسابه على “تويتر”: “واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كده. لبنان بيعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسيف علشان نساعد كل طفل”.