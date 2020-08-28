وصلة غزل بين دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان على "أنستقرام"

بطريقة لطيفة غازل الإعلامي المصري رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم بنشر صورة تجمعهما سوياً وهما يرقصان خلال العطلة الصيفية، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام".

وأرفق رضوان الصورة بمقولة للشاعر والرسام اللبناني جبران خليل جبران: "الموسيقى كالمصباح.. تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه.. جبران خليل جبران.. فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب، دي من عندي أنا جدعنه كدة".

وأعادت دنيا نشر الصورة عبر حسابها على "أنستقرام"، مصحوبة بعدد من القلوب، واستقبلت الكثير من التعليقات الإيجابية، ومن بين المعلقين الفنانة شيماء سيف والتي كتبت: "ما شاء الله ربنا يحفظكم يا حبايبي أنا" وغيرها.

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يذكر أن دنيا سمير غانم قررت العودة لشاشة السينما بعد غياب 3 سنوات بفيلم "تسليم أهالي"، ويشاركها البطولة نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم دلال عبد العزيز وهشام ماجد وإيمي سمير غانم ولوسي، والفيلم من إخراج خالد الخلفاوي وتأليف شريف نجيب.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، بين شاب وفتاة يتفقان على الهروب و الزواج بسبب العديد من الأزمات التي تحاصرهما.