فيديو.. ياسمين صبري مع "الشيف نصرت" في إسبانيا

تحرص المصرية ياسمين صبري على نشر مشاهد ولحظات من حياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيمانها بأن جمهورها له الحق في مشاركتها اللحظات السعيدة، كما تقول الفنانة.

ومؤخرا نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام"، مقطع فيديو وهي تتناول العشاء في إسبانيا، ويظهر بجوارها الشيف التركي الشهير نصرت صاحب سلسلة مطاعم "نصرت ستيك هاوس"،

وظهر الشيف التركي في الفيديو وهو يقطع اللحم، ويضع الملح بطريقته المميزة، ثم يقوم بإطعام ياسمين بطريقة استعراضية مستخدما السكين، ولم تعلق "ياسمين" على الفيديو، الذي نال إعجاب عدد كبير من المتابعين.

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ياسمين صبري المتزوجة حديثا من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، شاركت في مارثوان رمضان الماضي بمسلسل يحمل اسم "فرصة ثانية" وشاركها البطولة نخبة من الممثلين أبرزهم أحمد مجدي ودياب وأيتن عامروهبة مجدي و نهال عنبر، وكانت القصة تدور في إطار رومانسي اجتماعي ولم يحقق هذا العمل نجاح كبير وقت عرضه.



