القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان في مصر المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وأضاف البيان أنه تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية لتفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية .

وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتى كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين.