جنات تتعهد بخوض تجربة التمثيل قريبًا بعد طرحها "أنا في انتظارك"

تعيش حاليًا المطربة جنات حالة من النشاط الفني بعد طرح ألبومها الجديد بعنوان “أنا في انتظارك”، والذي ضم 11 أغنية متنوعة، وطرحته شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات” مؤخرا، وذلك بعد غيابها عن تقديم الألبومات لمدة 4 سنوات.



وقالت جنات إنها تدرس حاليًا بشكل جدي عرضًا جديدًا لدخولها مجال التمثيل بفيلم سينمائي، حيث تفضل السينما عن الدراما، نظرًا لمشقة العمل في المسلسلات التلفزيونية، سواء في التحضيرات أو مدة التصوير، والتي تختلف كليًا عن الأعمال السينمائية، مؤكدةً أنها حلمت من قبل بدخولها مجال التمثيل.



وخضعت مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة تميزت إطلالاتها بالبساطة وعدم التكلف، وساد عليها اللون الأسود، وكانت بعدسة المصور خالد فضة، ولصالح الألبوم الجديد، حيث ظهرت كل أغنية تم طرحها على “يوتيوب” بمقطع فيديو احتوى على صور تلك الجلسة مع وضع كلمات الأغنية.



وأصبحت جنات مؤخرًا “أم البنات”، حيث وضعت مولودتها الثانية التي أطلقت عليها اسم “جوليا”، وشاركت جمهورها أولى لحظات وصولها للدنيا، بصورة من داخل غرفة العمليات مع طبيبها الخاص، ونشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، وأطلقت على مولودتها الأولى نفس اسمها “جنات”.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

محمد عدوية يعلق على التعاون مع جنات

جنات ومحمد عدوية يغنيان أبطال بلدنا للأطباء ورجال الشرطة