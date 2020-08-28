شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Love You Forever يحقق أعلى إيرادات فى العالم بعد إعادة فتح السنيمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفيلم الرومانسى الصينى "Love You Forever" فى يوم افتتاحه 38.3 مليون دولار، وهذا الرقم هو أعلى نتيجة ليوم واحد حققها أى فيلم فى جميع أنحاء العالم منذ إعادة فتح السينمات بعد جائحة فيروس كورونا.
ويحكى الفيلم قصة رجل قادر على العودة بالزمن إلى الوراء لإنقاذ الحياة القصيرة المأساوية لحبيبته الصغيرة، لكن قدرته تأتي بثمن باهظ.
وتم إصدار فيلم "Love You Forever" ليتزامن مع عيد الحب الصينى، والمعروف أيضًا باسم مهرجان Qixi، وهو عيد متحرك يقام فى الخليج 365 من الشهر السابع من التقويم القمرى الصينى.
وقد تمت الموافقة على إعادة فتح دور السينما إعتبارًا من 20 يوليو في أجزاء من الصين التي تعتبر مناطق منخفضة المخاطر بعد عمليات إغلاق استمرت لأشهر تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.
فيلم The Eight Hundred، الذي تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19. في الخارج، من المقرر إطلاقه في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا في أغسطس. 28، بعد أسبوع من إطلاقه رسميًا في الصين، وفقًا لـ CMC Pictures، الموزع للفيلم.
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