نبيل الحلفاوي: "الأهلي يعاني من برودة القمة التي يحتلها وحيدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على ترتيب الفرق المصرية بالدوري العام، خاصة بعد هزيمة الزمالك أمام نادي المقاولون، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب: "المقاولون العرب يزيد من سخونة الصراع الثلاثي على الوصافة، بينما يعاني الأهلي من برودة القمة التي يحتلها حيدا".

وفاز فريق المقاولون العرب، على فريق نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بنتيجة هدفين لهدف.