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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة السورية رويدا عطية، ببدء وصول المياه لأهالي مدينة الحسكة السورية، بعد انقطاع دام عدة أيام.
وكتبت "رويدا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الماء هو أقل حقوق الإنسانية، هبة السماء للأرض، التربة كالعروق الحية دماءها الماء تنبض، نحنا جميع مخلوقات الله معها ننبض".
وتابعت: "الحسكة اليوم تنبض مجددا، أدام الله عليكم هذه الفرحة، الماء سيد الشراب في الدنيا وفي الآخرة، ذكر الماء بالقرآن الكريم مرات ومرات، نعمة نشكر الله عليها".
وكانت تقارير صحفية، أوضحت أن أهل مدينة الحسكة في سوريا يعيشون ابتزازا تركيًا عبر الماء، بعد أن عمدت القوات التركية إلى إيقاف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علوك، في ريف الحسكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول المياه لأهل الحسكة السورية.. رويدا عطية: "أدام الله عليكم الفرحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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