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الحارس الرحالة يحط رحاله في لاتسيو الإيطالي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:12 صباحاً - منذ 9 دقائق

الحارس الأسباني بيبي رينا

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي عن ضم للحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا، قادما من منافسه المحلي ميلان.

وتعتبر هذه الوجهة الثامنة في مسيرة الحارس المخضرم الاحترافية الطويلة التي بدأت عام 1999 .

الحارس الذي سيكمل 38 عاما يوم الاثنين انضم إلى ميلان في 2018 بعد 3 مواسم مع نابولي، لكنه شارك في 13 مباراة فقط.

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ولعب رينا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو.

وقال ستراكوشا: “أنا سعيد بانضمامه فهو يملك خبرة مذهلة. إنه أحد أفضل الحراس في التاريخ وسيساعدني على التطور”.

رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب إسبانيا ونال لقب كأس العالم 2010، لعب 8 مواسم مع ، حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول 3 مواسم مع الفريق.

واشتهر رينا بكثرة الانتقالات في مسيرته، حيث خاض تجارب مع 7 فرق مختلفة هي وفياريال في إسبانيا، وليفربول وأستون فيلا في إنجلترا، وميلان ونابولي الإيطاليين، فضلا عن بايرن ميونيخ الألماني.

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