من أين استوحى ريك روس عنوان ألبومه الجديد Richer Than I’ve Ever Been

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجم الراب الأمريكى ريك روس أنه بصدد إطلاق ألبومه الغنائى الجديد بعد فترة طويلة احتاجها روس البالغ من العمر 44 عاما فى إعداد مشروعه الغنائى الضخم الذى يثق روس أنه سيبهر عشاق الموسيقى حول العالم. وألبوم ريك روس الجديد يحمل عنوان "Richer Than I’ve Ever Been"، وأشار النجم الشهير إلى أنه استوحى عنوان هذا الألبوم من محادثة أجراها مع "شخص عجوز حكيم جدا" الذى أكد "أنا ثرى روحيا وأنا أغنى الآن مما كنت عليه فى أى وقت مضى". Advertisements

ريك روس من جهة أخرى كان ريك روس قد أطلق منذ عدة أسابيع أغنية جديدة حملت اسم "Pinned to the Cross" مع فيين ماثيوز، لكن الأغنية لم تجد النجاح الكبير الذى كان يتوقعه محبى وعشاقى ريك روس. يذكر أن ريك روس بدء مسيرته الفنية عام 2000 واستطاع بفضل موهبته أن يبهر العالم فحقق شعبية جارفة فى وقت قصير ، و من أبرز الأغنيات التى قدمها وحققت نجاح كبير " gold roses " و " hustlin' " و " push it " و " the boss " ، و غيرها.

